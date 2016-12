Vor einer Woche noch gab es die zarte Hoffnung auf weiße Weihnachten in diesem Jahr. Drei Tage vor dem Fest ist klar: Wir haben uns zu früh gefreut. Pünktlich zu Heiligabend wird es wärmer und schmuddeliger.

Das war es, mit der Hoffnung auf weiße Weihnachten in diesem Jahr. Drei Tage vor dem Fest legen sich Meteorologen fest: Das wird nichts, in diesem Jahr. Die erwartete Kaltfront aus Osten, die nach einer Prognose in der Vorwoche Mitte dieser Woche in Hessen hätte ankommen sollen, ist ausgeblieben. Stattdessen gibt es Regen und vier bis neun Grad, erklärt hr-Wetterexperte Tim Staeger.

Dabei sah es noch Mitte Dezember gar nicht schlecht aus. "Wir hatten jetzt lange Zeit ruhiges Hochdruckwetter, aber pünktlich zu Weihnachten dreht sich das Wetterkarussell - leider in die falsche Richtung", so Staeger.

Selbst auf den Bergen kein Schnee

Statt kalter Luft aus Osten kommt in der Nacht zu Heiligabend von Nordwesten milde Atlantikluft in Hessen an. Damit wird es voraussichtlich nicht mal in den Bergen schneien. "Die Höhenlagen haben nur eine ganz minimale Chance auf ein paar Flöckchen", sagt Staeger.

Am ersten Weihnachtsfeiertag müssen die Nordhessen mit kräftigem Wind rechnen, dazu soll es regnen. Am zweiten Feiertag regnet es vermutlich in ganz Hessen.

Grüne Weihnachten - eigentlich ganz logisch

Für den Meteorologen ist das diesjährige Weihnachtswetter eigentlich ganz logisch. Schließlich ist das sogenannte "Weihnachtstauwetter" ein sogenannter Witterungsregelfall. Eine Wetterlage also, die zu bestimmten Zeitabschnitten im Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten. "Wie die Schafskälte im Juni oder der Altweibersommer", erklärt Staeger.

Das letzte Wintermärchen, bei dem es in ganz Hessen an Weihnachten weiß war, war im Jahr 2010. Davor das letzte Mal 1981, so Staeger. Kleiner Trost: Dass es früher viel öfter weiße Weihnachten gab, stimme einfach nicht. "Oft ist das nur die eigene Erinnerung, die einem einen Trick spielt, oder man erinnert sich einfach viel lieber an weiße Weihnachten."