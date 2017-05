Feuerwehr-Großeinsatz in Mittelhessen

Ein Holzfäller wollte Benzin in seine Kettensäge nachfüllen. Kurz darauf stand in Mittelhessen ein ganzer Wald in Flammen.

Bei Fernwald (Gießen) hat am Mittwochmittag ein Waldstück zu brennen begonnen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, darunter die Feuerwehren Steinbach, Lich, Gießen und Staufenberg - insgesamt mehr als 120 Leute, berichtete der Gemeindebrandinspektor von Fernwald, Jens Richmann. Gegen 14.30 Uhr hieß es, dass die Feuerwehr den Brand im Griff habe.

Der Wald zwischen den Fernwalder Ortsteilen Steinbach und Annerod brannte auf einer Fläche von rund 50.000 Quadratmetern, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Das entspricht einer Fläche von knapp sieben Fußballfeldern. Verletzte gab es keine.

Fahrlässiger Umgang mit Benzin

Polizeiangaben zufolge entstand der Brand, nachdem ein Waldarbeiter seine Kettensäge mit Benzin befüllen wollte. Richmann berichtet, dass der Brand in einem sogenannten Windbruchbereich entstand, also einer Schneise im Wald, in der viel trockenes Unterholz und Gestrüpp herumlag.

Straßen mussten nicht gesperrt werden, der Brand befindet sich entfernt vom Wohngebiet. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.