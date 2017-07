Auf der A3 bei Bad Camberg ist ein Lastwagen umgekippt und hat tonnenweise Kies verloren. In beide Richtungen mussten Fahrbahnen gesperrt werden. Kilometerlange Staus sind die Folge.

Aufräumarbeiten auf der A3 sorgen für lange Staus. Bild © Twitter, Polizei Westhessen

Der Lastwagen, der Kies geladen hatte, war am Donnerstag gegen 8.20 Uhr im Bereich einer Baustelle auf der A3 zwischen Bad Camberg und Limburg umgekippt. Die Ladung breitete sich über mehrere Fahrspuren aus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Warum der Laster umkippte, ist noch unklar.

In Richtung Köln wird während der Bergungsarbeiten der Verkehr über die Parallelfahrbahn geleitet. Dadurch ist auch in der Gegenrichtung zwischen Diez und Limburg-Nord der linke Fahrstreifen im Baustellenbereich gesperrt. Wer in Richtung Köln unterwegs ist, muss an der Unfallstelle mit rund 40 Minuten Verzögerung rechnen. In Richtung Frankfurt kommt es zu Wartezeiten von bis zu 50 Minuten.

In Richtung Frankfurt wird die weiträumige Umleitung ab dem Dreieck Dernbach über die A48 bis zum Kreuz Koblenz und von da weiter über die A61 und A60 empfohlen.