Aus dem Auto stieg Marihuanageruch, im Wagen lagen Papers: Ein 26-Jähriger ist in Kassel bekifft am Steuer erwischt worden. Der Fremdurin "für alle Fälle" half ihm wenig.

An dem Auto war äußerlich nichts auszusetzen, der 26 Jahre alte Fahrer fiel bei der Verkehrskontrolle in Kassel-Oberzwehren mehr durch seine auffälligen Augen auf. Außerdem verhielt er sich nervös, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Aus dem Wagen stieg bei der Kontrolle am vergangenen Freitagabend zudem Marihuanageruch auf, und im Fußraum des Beifahrersitzes lagen so genannte Longpapers, mit denen sich Joints drehen lassen.

Autofahrer bekommt Anzeige

Vieles sprach also für eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Doch der bekiffte Autofahrer dachte offenbar, er habe noch ein Ass im Ärmel, um ungeschoren davon zu kommen. Bei der Urinprobe, die er vor Ort abgeben musste, schüttete er fremden Urin aus einem Tütchen in den Becher - das hatte er griffbereit am Körper getragen.

Als die Beamten den Täuschungsversuch bemerkten, gab der 26-Jährige an, immer ein Tütchen Fremdurin "für alle Fälle" dabei zu haben. Gebracht hat es ihm nichts. Das Ergebnis der echten Probe: Die Droge THC im Urin und eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.