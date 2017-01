Kleine Ursache, enorme Wirkung: Auf der A3 hat am Montagmorgen ein Auto Feuer gefangen - noch gut zwei Stunden später staute sich der Berufsverkehr auf bis zu 20 Kilometern.

Auf der A3 Köln in Richtung Frankfurt ging am Montagmorgen zeitweise gar nichts mehr. In der Nähe von Hochheim (Main-Taunus) hatte ein Audi aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Notruf ging gegen 7.25 Uhr ein, teilte ein Polizeisprecher mit.

Für die Lösch- und anschließenden Bergungsarbeiten musste die Autobahn gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, doch der Berufsverkehr staute sich innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 20 Kilometern Länge. Auch nachdem eine Spur wieder freigegeben wurde, löste sich der Stau nur allmählich auf.