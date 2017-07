Kind bringt Weltkriegsbombe mit in Darmstädter Kita

Kind bringt Weltkriegsbombe mit in Darmstädter Kita

Alarm in einem Kindergarten in Darmstadt: Ein Kind hat aus dem Wald einen "merkwürdigen Gegenstand" mitgebracht und ins Regal gelegt. Es war eine Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Weit hatte es der Kampfmittelräumdienst am Mittwochmorgen zu seinem Einsatz nicht: Die zum Regierungspräsidium Darmstadt gehörenden Experten rückten zu einem Kindergarten im Stadtteil Kranichstein aus. Von einem Ausflug in den Wald hatte ein Kind eine Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit in die Kita genommen.

Erzieherinnen entdeckten nach Angaben eines Polizeisprechers den "merkwürdigen Gegenstand" in einem Regal. Sie alarmierten die Polizei und verließen dann mit den Kindern das Gebäude. Der Kampfmittelräumdienst transportierte die Bombe ab.

Kein weiterer Fund

Die Suche nach weiterer Weltkriegsmunition an der Fundstelle im Wald habe nichts ergeben. Ob konkrete Gefahr von dem gefundenen Teil ausging, konnten am Mittwoch weder Polizei noch Regierungspräsidium sagen.

Stabbrandbomben werden immer wieder rund um Großstädte gefunden. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die rund 50 Zentimeter langen, schmalen Sprengsätze bei Luftangriffen zu Hundertausenden über Deutschland abgeworfen. Auch die deutsche Luftwaffe setzte sie ein.

