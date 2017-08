Ein kräftiges Unwetter hat zu etlichen Feuerwehreinsätzen in Teilen Hessens geführt. Besonders betroffen ist Wiesbaden. Kinder stecken in einem Ferienlager im Rheingau fest.

Etwa ein Dutzend Kinder aus dem Rheingau im Alter zwischen acht und zehn Jahren sind mit ihren Betreuern in einem Feriencamp in Hattenheim-Hallgarten, einem Stadtteil von Eltville (Rheingau-Taunus), eingeschlossen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Gruppe übernachtete dort im Bereich einer Freizeiteinrichtung und wurde vom Unwetter überrascht. Verletzt wurde aber niemand.

Weil rund um das Gebiet etwa 200 Bäume umstürzten, gab es bis Dienstagmittag kein Durchkommen zu der Gruppe. Die Polizei unterstützt die Einsatzkräfte mit einem Hubschrauber, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Die Gewitterfront hatte das Rhein-Main-Gebiet gegen 2.45 Uhr erreicht. Es brachte Sturm, Donner, Blitze und Regengüsse. Besonders heftig traf es den Großraum Wiesbaden. In den Stadtteilen Breckenheim, Nordenstadt und Medenbach fiel zeitweise der Strom aus. Nach Angaben der Polizei stürzten Äste und Bäume auf zahlreiche parkende Autos. Auch herunterfallende Dachziegel sorgten für Schäden. Verletzt wurde offenbar niemand.

Ein Sprecher sprach von einem Unwetter "riesigen Ausmaßes". Die drei Wiesbadener Berufsfeuerwehren und alle freiwilligen Feuerwehren rückten zu rund 130 Einsätzen aus. Viele Zufahrtsstraßen aus dem Taunus in Richtung Wiesbaden waren den Vormittag über noch gesperrt, weil abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume die Fahrbahn blockierten.

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Bäume von den Fahrbahnen zu beseitigen", sagte Johannes Mumbauer von der Wiesbadener Feuerwehr am Morgen dem hr. Die Bundesstraßen 54 und 417 sowie die Lahnstraße mussten freigeräumt werden. Somit wurden auch Pendler auf eine Geduldsprobe gestellt. Es kam zu Staus und langen Wartezeiten.

Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) verschaffte sich trotz seines Urlaubs einen Überblick über die Situation in der Stadt und dankte den Einsatzkräften.

460 Notrufe im Rheingau-Taunus-Kreis

Wegen des Unwetters mit Gewittern und starken Windböen verzeichnete der Rheingau-Taunus-Kreis 460 Notrufe, etwa 200 Einsätze wurden gezählt. Wasser im Keller, abgerissene Stromleitungen oder umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste waren meist der Grund. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Schwerpunkt des Einsatzes war Niedernhausen. Landrat Frank Kilian dankte den Helfern.

Auf den Zufahrtsstraßen nach Wiesbaden ging zeitweise nichts mehr. Bild © picture-alliance/dpa

In Idstein (Rheingau-Taunus) fiel innerhalb kürzester Zeit so viel Regen, dass das Wasser auf den Straßen stand. Hier war auch die Polizeistation betroffen, der Keller wurde überflutet. "Das Wasser drang durch die Wände und stand 1,70 Meter hoch im Keller", sagte ein Sprecher hessenschau.de. Die Wassermassen drückten laut Polizei auch zahlreiche Kanaldeckel hoch. Autofahrer sollten besonders vorsichtig sein.

Blitzeinschläge in Mittelhessen und Frankfurt

Auch in Mittelhessen krachte es in der Nacht ordentlich. In der Wetterau und in Weimar (Marburg-Biedenkopf) wurde jeweils ein Wohnhaus von einem Blitz getroffen. Es kam zu Bränden. Bei einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Marburg entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Auch in Frankfurt-Niederursel und in Jesberg (Schwalm-Eder) löste ein Blitzschlag einen Dachstuhlbrand aus. Verletzt wurde auch hier niemand. Im Raum Fulda zählte die Polizei bis zum Morgen rund 25 Einsätze, bei denen es vor allem um umgestürzte Bäume und Gullydeckel ging, die vom Wasser hochgedrückt wurden.

Autofahrer in Nordhessen greifen zur Motorsäge

Mehrere hochgespülte Gullydeckel hielten auch die Polizei in Eschwege (Werra-Meißner) auf Trab. Umgestürzte Bäume wurden an der Kreisstraße zwischen Sontra und Lindenau gemeldet, eine umgestürzte Birke blockierte die Straße halbseitig. Bei Witzenhausen wurden Verkehrsteilnehmer selbst tätig: Sie beseitigten einen auf der B 27 liegenden Baum mit Hilfe einer Kettensäge.

Bäume blockieren Bahnstrecken

Auf der Bahnstrecke Idstein-Wörsdorf blockierte ein Baum den Verkehr. Bild © Björn Kapoor

Folgen hatte das Unwetter auch für die Deutsche Bahn: Bäume stürzten auf Gleise und Oberleitungen. Mehrere Strecken waren daher am Morgen nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar. Betroffen waren zwischenzeitlich die Strecken Frankfurt-Niedernhausen-Limburg, Frankfurt-Fulda im Bereich Schlüchtern und Hanau-Friedberg. Auch nach den Aufräumarbeiten kann es dort noch zu Verzögerungen kommen. Die Bahn rät allen Kunden, sich vor Fahrantritt noch einmal über ihre Verbindung zu informieren.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte für den Dienstag weiter kräftige Schauer und Gewitter an. Im Tagesverlauf steige die Wahrscheinlichkeit für Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen wieder an.