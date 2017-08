Schwere Unwetter haben zu etlichen Feuerwehreinsätzen in Teilen Hessens geführt. Besonders betroffen ist Wiesbaden. In einem Tierpark wurde ein Wolf von einem Baum erschlagen. Im Rheingau steckten Kinder in einem Ferienlager fest.

Etwa ein Dutzend Kinder aus dem Rheingau im Alter zwischen acht und zehn Jahren waren mit ihren Betreuern in einem Feriencamp in Hattenheim-Hallgarten, einem Stadtteil von Eltville (Rheingau-Taunus), eingeschlossen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Gruppe übernachtete dort im Bereich einer Freizeiteinrichtung und wurde vom Unwetter überrascht.

Rund um das Gebiet seien etwa 200 Bäume umgestürzt, die Zufahrt war unpassierbar. Erst am Nachmittag konnten Helfer die Zufahrt freiräumen und zu den Kindern und ihren Betreuern durchdringen. Verletzt wurde niemand.

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Die Gewitterfront hatte das Rhein-Main-Gebiet Dienstagfrüh gegen 2.45 Uhr erreicht. Es brachte Sturm, Donner, Blitze und Regengüsse. Besonders heftig traf es den Großraum Wiesbaden. In den Stadtteilen Breckenheim, Nordenstadt und Medenbach fiel zeitweise der Strom aus.

Im Wiesbadener Innenstadtbereich gab es Schäden rund um die Brita-Arena. Nach Angaben der Polizei stürzten Äste und Bäume auf zahlreiche parkende Autos. Auch herunterfallende Dachziegel sorgten für Schäden. Verletzt wurde offenbar niemand.

Ein Sprecher sprach von einem Unwetter "riesigen Ausmaßes". Die drei Wiesbadener Berufsfeuerwehren und alle freiwilligen Feuerwehren rückten zu rund 130 Einsätzen aus. Viele Zufahrtsstraßen aus dem Taunus in Richtung Wiesbaden waren stundenlang gesperrt, weil abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume die Fahrbahn blockierten. Somit wurden auch Pendler auf eine Geduldsprobe gestellt. Es kam zu Staus und langen Wartezeiten.

Wolf von Baum erschlagen, Friedhöfe geschlossen

Im Wiesbadener Tier- und Pflanzenpark Fasanerie starb ein Wolf, er wurde nach Angaben der Stadt vermutlich von einem Baum erschlagen. Viele Gehege wurden beschädigt, in das Wildschwein- und Bärengehege schlug der Sturm eine regelrechte Schneise. Tiere seien jedoch nicht entwichen.

Im Stadtwald Dotzheim hat ein Baum die Schutzhütte des Kneippvereins zerstört. Die Friedhöfe in Biebrich, Dotzheim und Naurod bleiben wegen Sturmschäden bis auf weiteres geschlossen. Es wird nach Angaben der Stadt einige Tage dauern, bis alle Folgen des Unwetters beseitigt sind und alle Orte wieder für die Öffentlichkeit frei gegeben werden können.

Weitere Informationen Verhalten bei Sturm Bei stürmischem Wetter sollte man sich nicht im Wald aufhalten und Flächen mit Bäumen wie Parks, Grünflächen, Friedhöfe oder Waldränder meiden. Dies gilt auch in den ersten Tagen nach einem Sturm. Überall dort, wo Bäume stehen, sollte man achtsam sein, da immer noch Äste herunterfallen könnten. Ende der weiteren Informationen

460 Notrufe im Rheingau-Taunus-Kreis

Wegen des Unwetters mit Gewittern und starken Windböen verzeichnete der Rheingau-Taunus-Kreis 460 Notrufe, etwa 200 Einsätze wurden gezählt. Wasser im Keller, abgerissene Stromleitungen oder umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste waren meist der Grund. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Schwerpunkt des Einsatzes war Niedernhausen. Landrat Frank Kilian dankte den Helfern.

Auf den Zufahrtsstraßen nach Wiesbaden ging zeitweise nichts mehr. Bild © picture-alliance/dpa

In Idstein (Rheingau-Taunus) fiel innerhalb kürzester Zeit so viel Regen, dass das Wasser auf den Straßen stand. Hier war auch die Polizeistation betroffen, der Keller wurde überflutet. "Das Wasser drang durch die Wände und stand 1,70 Meter hoch im Keller", sagte ein Sprecher hessenschau.de. Die Wassermassen drückten laut Polizei auch zahlreiche Kanaldeckel hoch.

Blitzeinschläge in Mittelhessen und Frankfurt

Auch in Mittelhessen krachte es in der Nacht ordentlich. In der Wetterau und in Weimar (Marburg-Biedenkopf) wurde jeweils ein Wohnhaus von einem Blitz getroffen. Es kam zu Bränden. Bei einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Marburg entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Auch in Frankfurt-Niederursel und in Jesberg (Schwalm-Eder) löste ein Blitzschlag einen Dachstuhlbrand aus. Verletzt wurde auch hier niemand. Im Raum Fulda zählte die Polizei bis zum Morgen rund 25 Einsätze, bei denen es vor allem um umgestürzte Bäume und Gullydeckel ging, die vom Wasser hochgedrückt wurden.

Autofahrer in Nordhessen greifen zur Motorsäge

Mehrere hochgespülte Gullydeckel hielten auch die Polizei in Eschwege (Werra-Meißner) auf Trab. Umgestürzte Bäume wurden an der Kreisstraße zwischen Sontra und Lindenau gemeldet, eine umgestürzte Birke blockierte die Straße halbseitig.

Bei Witzenhausen wurden Verkehrsteilnehmer selbst tätig: Sie beseitigten einen auf der B 27 liegenden Baum mit Hilfe einer Kettensäge.

Bäume blockieren Bahnstrecken

Auf der Bahnstrecke Idstein-Wörsdorf blockierte ein Baum den Verkehr. Bild © Björn Kapoor

Folgen hatte das Unwetter auch für die Deutsche Bahn: Bäume stürzten auf Gleise und Oberleitungen. Mehrere Strecken waren daher am Dienstagmorgen nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar. Betroffen waren zwischenzeitlich die Strecken Frankfurt-Niedernhausen-Limburg, Frankfurt-Fulda im Bereich Schlüchtern und Hanau-Friedberg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte für den Dienstag weiter kräftige Schauer und Gewitter an. Die Wahrscheinlichkeit für Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen steige wieder an.