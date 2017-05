Vor Jahren soll er im mittelhessischen Niederweimar versucht haben, ein Mädchen zu entführen - es konnte entkommen. Nun wurde einem 34-Jährigen ein Vorfall in Nordrhein-Westfalen zum Verhängnis.

Festnahme nach viereinhalb Jahren: Ein Mann, der 2012 in Weimar/Lahn (Marburg-Biedenkopf) versucht haben soll, ein Mädchen zu entführen, sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Der Mann soll Anfang Oktober 2012 im Weimarer Ortsteil Niederweimar das damals neun Jahre alte Mädchen in sein Auto gezogen und ihm Klebeband auf den Mund geklebt haben. Als er den silbergrauen Opel starten wollte, konnte das Mädchen fliehen.

Im Schwimmbad ein Mädchen begrapscht

Obwohl intensiv ermittelt wurde, auch mit Aufrufen an die Öffentlichkeit, blieb der Mann danach verschwunden - bis er nun Anfang Mai in einem Schwimmbad im nordrhein-westfälischen Witten ein Mädchen begrapschte. Wie ein Sprecher der Bochumer Polizei berichtet, wurde ein Bademeister auf den 34-Jährigen aufmerksam und rief die Polizei. Die nahm die Fingerabdrücke des Mannes.

Bei einem automatischen Datenabgleich stellte das hessische LKA fest, dass die Fingerabdrücke die selben waren wie auf dem Klebeband, das 2012 in Weimar benutzt wurde. Marburger Polizisten, gemeinsam mit Kollegen vor Ort, nahmen den Mann daraufhin am Dienstag in Lippstadt (Nordrhein-Westfalen) vorläufig fest, einen Tag später bestätigte der Richter in Marburg den Haftbefehl. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Inzwischen stellte sich auch heraus, dass auf den Mann im Jahr 2012 ein grauer Opel zugelassen war. Sein Lebensmittelpunkt war allerdings die ganze Zeit über in Nordrhein-Westfalen, es gebe "keine Bezüge nach Weimar", sagte ein Sprecher der Marburger Staatsanwaltschaft.

