Der Tatort in Wiesbaden-Biebrich Bild © Michael Seeboth (hr)

Was war der Anlass für die tödlichen Schüsse in einem Wiesbadener Kiosk, bei denen die Besitzerin starb? Der festgenommene Verdächtige hat bei der Vernehmung jetzt sein Schweigen gebrochen.

Nach Aussage des mutmaßlichen Täters fielen die tödlichen Schüsse auf eine Kioskbesitzerin in Wiesbaden vergangene Woche während eines Überfalls. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichtete, machte er diese Angaben gegenüber der Polizei.

Über das Motiv des 25-Jährigen war zunächst nichts bekannt geworden. Er war am Freitag vor seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Der Polizei ist er bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz bekannt.

Der Verdächtige soll am Dienstag vergangener Woche im Stadtteil Biebrich auf die 59-jährige Kiosk-Besitzerin und zwei ihrer Familienmitglieder geschossen haben. Die Frau starb, die beiden Männer wurden schwer verletzt. Eines der Opfer ist Fußball-Profi Marc Wachs vom Zweitligaverein Dynamo Dresden. Der aus Wiesbaden stammende Sportler ist ein Neffe der Getöteten.