Landgericht und Amtsgericht in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Ein Mitarbeiter der Kirche muss sich in Frankfurt wegen schweren sexuellen Missbrauchs verantworten. Er soll mehrfach Geschlechtsverkehr mit einer Konfirmandin gehabt haben. Vor Gericht räumte er das ein - die 13-Jährige habe ihn verführt.

Ein 37-Jähriger muss sich seit Montag vor dem Landgericht Frankfurt wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs eines minderjährigen Mädchens verantworten. Laut Anklage soll er im März und April 2015 Geschlechtsverkehr mit dem damals 13-jährigen Mädchen gehabt haben. Der Angeklagte war ehrenamtlich in der Kirchenarbeit aktiv und lernte das Mädchen offenbar bei einer Konfirmandenparty kennen.

Angeklagter: 13-Jährige hat mich verführt

Die beiden hatten anschließend mindestens drei Mal einvernehmlichen Geschlechtsverkehr in der damaligen Frankfurter Wohnung des Angeklagten. Nach dem letzten Vorfall offenbarte sich das Mädchen seinen Eltern, diese erstatteten Anzeige gegen den Betreuer.

Vor Gericht räumte der 37-Jährige am Montag den mehrfachen Geschlechtsverkehr ein. Er deutete jedoch an, von der 13-Jährigen verführt worden zu sein. Das Mädchen sagte in ihrer nicht öffentlichen Zeugenvernehmung vor der Jugendschutzkammer allerdings das Gegenteil aus: Der Angeklagte habe sie verführt und dabei ihr junges Alter und ihre Unerfahrenheit ausgenutzt.

Gericht: Keine Vergewaltigung

Auf eine Entschuldigung verzichtete der Angeklagte im Prozess auf Anraten seines Verteidigers - er halte sie in der konkreten Situation für nicht angebracht. Die Richter wollen nun den umfangreichen Chat-Verkehr zwischen dem Angeklagten und dem Opfer berücksichtigen.

Von einer Vergewaltigung kann nach den Worten des Vorsitzenden Richters am Landgericht Frankfurt, Jörn Immerschmitt, nicht die Rede sein. Der Mann muss sich aber wegen "schweren sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen" verantworten, sagte Immerschmitt. Mit dem Abschluss des Prozesses wird für diese Woche gerechnet.