Lkw geht auf A7 in Flammen auf

Auf der A7 ist am Kirchheimer Dreieck ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Seine Ladung erschwerte der Feuerwehr die Löscharbeiten.

Nach Polizeiangaben war der Lastwagen am Mittwochnachmittag auf der A7 in Richtung Kassel unterwegs, als es beim Kirchheimer Dreieck in der Fahrerkabine plötzlich zu brennen anfing. Ursache war nach Polizeiangaben vermutlich ein technischer Defekt.

Der 37 Jahre alte Fahrer hielt seinen Sattelzug an und flüchtete aus der Kabine. Er erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die Fahrerkabine stand schon wenig später komplett in Flammen.

25 Tonnen Papier geladen

Geladen hatte der Laster rund 25 Tonnen Papierrollen, die ebenfalls Feuer fingen. Der Laster brannte trotz schnellen Eintreffens der Feuerwehr komplett aus. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Zu größeren Behinderungen auf der Autobahn kam es nicht. Laut Polizei musste nur die rechte Spur gesperrt werden, weil der brennende Laster etwas außerhalb der Fahrbahn stand.