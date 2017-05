Was ein kaputter Reisebus auslösen kann: Ein Großaufgebot von Rettungskräften auf der A3.

Auf der Rückfahrt von einem Schüler-Ausflug nach Wiesbaden steigt dichter Qualm aus dem Motor ihres Reisebusses. Einsatzkräfte rücken mit einem Großaufgebot von 22 Rettungswagen an.

Für zwei Schulklassen aus Weilburg endete ein Ausflug am Mittwoch mit einem Schock-Moment. Auf der Rückfahrt vom Wiesbadener Landtag in Richtung Heimat platzte auf der Autobahn A3 in Höhe Niedernhausen (Rheingau-Taunus) der Turbolader des mit 50 Schülern und drei Lehrern voll besetzten Reisebusses. Aufgrund heftiger Rauchentwicklung im Innenraum wurde Großalarm ausgelöst.

15 Schüler ins Krankenhaus

Wie die Polizei Westhessen gegenüber hessenschau.de bestätigte, waren kurz darauf sieben Notärzte, 22 Rettungswagen, die Feuerwehren aus Idstein und Niedernhausen sowie zwei Rettungshubschrauber des ADAC an der Einsatzstelle.

Richtig viel zu tun hatten sie dort dann glücklicherweise aber nicht: Alle Insassen konnten sich aus dem Bus retten und sich abseits der Autobahn in Sicherheit bringen. Insgesamt 15 Schüler wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Langer Stau

Die übrigen Schüler, die vorher gemeinsam den Landtag besucht hatten, kamen mit dem Schrecken davon. Sie wurden mit Ersatzbussen zu ihren Eltern kutschiert. Der defekte Bus konnte nach rund zwei Stunden bis zum nächsten Parkplatz weiterfahren.

Da die rechte Spur der Autobahn während des Einsatzes gesperrt war, kam es zu einem zeitweise 15 Kilometer langen Rückstau. Im Laufe des Abends sollte sich der Verkehr normalisieren, hieß es. Den Schaden am Bus schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.