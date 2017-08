In diesem Kreisel ist das Kleinkind aus dem Auto gefallen.

In diesem Kreisel ist das Kleinkind aus dem Auto gefallen. Bild © Adrian Krause

Ein 15 Monate altes Kind ist in Viernheim in einem Kreisverkehr aus einem fahrenden Auto gefallen. Der Bruder des Mädchens hatte den Gurt des Kindersitzes gelöst.

In Viernheim (Bergstraße) ist am Montagabend ein Kleinkind aus einem fahrenden Auto gefallen. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Mutter in einen Kreisverkehr hinein. Auf der Rückbank saßen der dreijährige Sohn und die 15 Monate alte Tochter.

Der Dreijährige habe zunächst sich selbst abgeschnallt und dann den Sicherheitsgurt des Kindersitzes seiner kleinen Schwester gelöst. Daraufhin habe das Kleinkind die Autotür öffnen können und sei durch die Fliehkraft in dem Kreisverkehr aus dem Wagen gefallen, wie die Beamten weiter berichteten.

Das Mädchen erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ihr Gesundheitszustand hat sich inzwischen stabilisiert, am Dienstag konnte sie die Intensivstation wieder verlassen.

Polizei: Auto dahinter reagierte schnell

"Nur der schnellen Reaktion eines Autofahrers dahinter war es zu verdanken, dass das Mädchen nicht erfasst wurde", sagte ein Polizeisprecher. Das Kleinkind wurde vom Unfallort in ein Klinikum nach Mannheim gebracht. Bruder und Mutter erlitten einen Schock und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Zumindest die Mutter befand sich am Dienstag noch im Schockzustand, wie die Polizei mitteilte.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Berichts hieß es, dass es sich bei dem Unfallopfer um ein Baby handele und bei dem Bruder des Kindes um einen Teenager. Diese Informationen erhielt die Redaktion zunächst von der Polizei. In der Nacht zum Dienstag korrigierte die Polizei die Altersangaben.

Sendung: hr3, 08.08.2017, 6.00 Uhr