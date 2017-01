In Hessen brüten nur wenige Uhu-Paare

Bild © picture-alliance/dpa

Klettern bleibt in Uhu-Schutzzone verboten

Freizeitaktivitäten sind wichtig, seltene Tierarten sind wichtiger: Deshalb bleibt das Klettern in einem Naturschutzgebiet im Westerwald nach einem Gerichtsurteil vom Mittwoch verboten.

Das Klettern im Naturschutzgebiet von Dornburg (Limburg-Weilburg) ist auch in Zukunft nicht erlaubt. Das entschied der Hessische Verwaltungsgerichtshof am Mittwoch in Kassel und wies damit eine Klage von 17 Kletterern ab.

Sie wollten den in dem Gebiet liegenden, still gelegten Steinbruch weiter für ihr Hobby nutzen und hatten deshalb geklagt. Zuvor hatte das Regierungspräsidium Gießen sämtliche Freizeitaktivitäten untersagt, weil in dem Gebiet seltene Tiere wie Uhus und spezielle Unken-Arten leben.

Wenige Uhu-Paare in Hessen

Die Kletterer wollten eine Lockerung außerhalb der Brutzeiten erreichen und hatten argumentiert, dass der Steinbruch ein traditionsreiches Revier mit über 40 ausgewiesenen Strecken sei. In der Vergangenheit hätten sich Uhus und Kletterer gut miteinander vertragen.

Das war aber eine Sichtweise, mit der sie die Richter nicht überzeugen konnten. Die Behörde habe alle Interessen korrekt abgewogen, so ihr Urteil. Weil es hessenweit nur etwa 250 brütende Uhu-Paare gebe, seien ihre Gebiete besonders schützenswert.