Wegen eines Feuers ist ein Krankenhaus im nordhessischen Fritzlar komplett geräumt worden. Der Brand brach in einem Patientenzimmer aus.

Das Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar (Schwalm-Eder) geriet in der Nacht zum Samstag in Brand. Weil sich Rauch im Gebäude ausbreitete, wurden alle 133 Patienten aus der Klinik gebracht. Einige erlitten durch das Einatmen von Rauchgas leichte Verletzungen.

Während ein Teil der Patienten schon nach kurzer Zeit in betriebsbereite Teile des Krankenhauses zurückkehren konnte, wurden andere in die Stadthalle von Fritzlar sowie in umliegende Krankenhäuser verlegt. An dem Rettungseinsatz waren 188 Sanitäter und 85 Feuerwehrleute beteiligt, wie die Polizei am Morgen berichtete.

Ermittlungen zur Brandursache laufen noch

Gegen 1 Uhr früh war das Feuer gelöscht. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt, Brandermittler der Kriminalpolizei sind vor Ort. Weitere Informationen werden im Laufe des Vormittags erwartet.