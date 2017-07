Abgesperrter Tatort in Königstein

Abgesperrter Tatort in Königstein Bild © Michael Seeboth (hr)

Tödlicher Streit in Königstein

Bei einem Streit unter zwei Männern in Königstein ist einer der Kontrahenten erstochen worden. Der mutmaßliche Täter wurde in Tatortnähe festgenommen.

Nach Polizeiangaben war es am Mittwochnachmittag in der Georg-Pingler-Straße in Königstein (Hochtaunus) auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen und einem drei Jahre jüngeren Mann gekommen. Im Verlauf des Streits habe der Ältere ein Messer eingesetzt.

Messer am Tatort gefunden

Dabei sei der 42-Jährige schwer verletzt worden und trotz notärztlicher Maßnahmen vor Ort gestorben, berichtete die Polizei. Der mutmaßliche Täter, der stark alkoholisiert gewesen sei, habe sich in Tatortnähe widerstandslos festnehmen lassen.

Der Bereich um den Tatort war zeitweise abgesperrt. Zu den Hintergründen des Streits ist nichts bekannt.

Sendung: hessenschau, 19.7.2017, 19.30 Uhr