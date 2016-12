CO-Alarm in einer Kartbahn in Groß-Zimmern: Einsatzkräfte vor Ort

CO-Alarm in einer Kartbahn in Groß-Zimmern: Einsatzkräfte vor Ort Bild © Einsatzreport Südhessen

In einer Kartbahn-Anlage in Groß-Zimmern ist giftiges Kohlenmonoxid ausgetreten. Einige Besucher brachen bewußtlos zusammen. 15 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Weitere Informationen Kohlenmonoxid Kohlenmonoxid - mit der chemischen Formel CO - ist ein giftiges Atemgift. Da es geruch- und geschmacklos ist, wird es kaum wahrgenommen. Wenn es über die Lunge in den Blutkreislauf gelangt, droht Erstickungstod. Ende der weiteren Informationen

Wie ein Sprecher der Polizei Südhessen in Darmstadt mitteilte, strömte am Donnerstagabend in einer Indoor-Kartbahn in Groß-Zimmern giftiges Kohlenmonoxid durch die Anlage. Zu dem Zeitpunkt hielten sich etwa 70 Besucher in der Kartbahn auf. Zahlreiche Menschen seien bewußtlos zusammengebrochen. 15 Besucher im Alter zwischen 16 und 47 Jahren wurden den Angaben zufolge in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Ursache des Kohlenmonoxid-Austritts sei noch völlig unklar, so der Sprecher. Wegen der Ermittlungen bleibe die Kartbahn bis auf Weiteres geschlossen.