Sein Ausleger ist abgeknickt - deshalb droht ein Baukran mitten im Frankfurter Bankenviertel zu kippen. Gebäude wurden evakuiert, Straßen gesperrt. Die Entschärfung der Lage kann sich bis tief in die Nacht hinziehen - und es drohen auch noch Gewitter. Mit Liveticker.

An einer Baustelle im Frankfurter Bankenviertel ist ein Baukran bedenklich instabil und könnte umfallen. Feuerwehr und Polizei sind seit Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot an der Baustelle des Omni-Turms. Drei große Gebäude wurden geräumt: das Japan Center, der Garden Tower und Teile der Stadtsparkasse an der Neuen Mainzer Straße.

Der mehr als 60 Meter lange und 16 Tonnen schwere Arm des Krans ist nach hinten umgeklappt, berichtet Feuerwehrsprecher Rainer Kamp - warum, ist noch unklar. Möglicherweise wurde ein schweres Gewicht zu schnell losgelassen, sodass der Arm nach oben weggefedert ist. Der Kranführer konnte den knapp 70 Meter hohen Turm unverletzt verlassen.

Einsatz mit Spezialkran

An der neuen Schlesingerstraße ist Schluss. Menschen warten an der Polizeiabsperrung. Bild © Andreas Bauer / hessenschau.de

Die aus den Gebäuden kommenden Menschen standen anschließend auf der Straße und warteten. Der Maintower wurde nicht evakuiert, allerdings wurde der Zugang zum Gebäude gesperrt, sagte ein dort Beschäftigter. Da sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr ereignete, waren ohnehin nicht viele Menschen in den betroffenen Gebäuden, sondern außerhalb beim Mittagessen. Per Durchsagen sei man zum Verlassen des Japan Centers aufgefordert worden, sagte ein Angestellter.

Die Große Gallusstraße und die Neue Mainzer Straße rund um die Baustelle wurden abgesperrt, der Gefahrenbereich wurde geräumt. Der Verkehr in der Innenstadt brach teilweise zusammen.

Noch viele Stunden bis zur Bergung

Es wurde ein mobiler Spezialkran angefordert, der erst gegen 19.30 Uhr an der Baustelle eintreffen dürfte. Er müsse zuvor noch an anderer Stelle in Frankfurt abgebaut werden, erklärte Kamp. Anschließend wird der mobile Kran am Omni-Turm aufgebaut, bevor die Arbeiter anfangen können, in 70 Metern Höhe den Kranarm abzumontieren. Möglicherweise dauern die Arbeiten bis in den frühen Samstagmorgen. Ein Feuerwehrsprecher bezeichnete die Bergung als "große technische Herausforderung".

Beim Hersteller Wolffkran ist man ebenfalls alarmiert. Das Modell werde seit 2007 hergestellt und wurde bislang etwa 150 Mal international verkauft, sagte eine Sprecherin im schweizerischen Zug. Ein solches Problem sei bislang aber nicht aufgetreten. Mit verlässlichen Informationen zur Unglücksursache sei frühestens in mehreren Wochen zu rechnen.

