Weil die Klimaanlage an Bord ausfiel, ist der Start der United Airlines von Frankfurt nach San Francisco abgebrochen worden. Passagiere hatten über Kreislaufprobleme geklagt.

Flug UA 059 von Frankfurt nach San Francisco hatte am Dienstagnachmittag gerade vom Gate abgelegt, als es in der Boeing 747 sehr heiß wurde. Nach Angaben des Flughafens klagten Passagiere über Kreislaufprobleme. Daraufhin seien Rettungswagen zu der mit 377 Passagieren und 17 Crewmitgliedern besetzten Maschine ausgerückt.

Hilfstriebwerk defekt

Der Flieger rollte zum Gate zurück. Die Airline erklärte am Abend, dass das Hilfstriebwerk zur Bordstromerzeugung defekt gewesen sei. Dadurch sei die Klimaanlage ausgefallen, wodurch die Temperatur in der Kabine anstieg.

Nach Angaben der Fluggesellschaft wurden zwei Reisende ärztlich behandelt, einer am Gate und ein weiterer in der Flughafenklinik. Beide seien danach wieder entlassen worden. Die übrigen Passagiere hätten das Flugzeug ganz normal verlassen.

Weiterreise nun am Mittwoch

Der Flug wurde annulliert. Die Passagiere sollen nun am Mittwoch ihre Reise in die USA fortsetzen. Am Sonntagabend hatte eine Lufthansa-Maschine nach Kapstadt ihren Start abbrechen müssen, nachdem eine Warnleuchte im Cockpit ein Triebwerksproblem gemeldet hatte.

