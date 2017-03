Drei Wochen nach dem Fund eines toten Krokodils in Schlitz hat sich der Besitzer bei der Polizei gemeldet. Er wollte das Reptil loswerden - nachdem es vier Jahre lang in einem Terrarium lebte. Für ihn dürfte die Aktion ein Nachspiel haben.

Die Polizei in Schlitz (Vogelsberg) hat die Suche nach dem Halter des Krokodils abgeschlossen, dessen Kadaver Mitte Februar in einem Graben in der Kleinstadt entdeckt worden war. Der Mann aus dem Vogelsbergkreis habe sich vergangenen Freitag auf einer Wache gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Darüber hatte zunächst die Fuldaer Zeitung berichtet.

Krokodil lebte vier Jahre in Terrarium

Der 39 Jahre alte Mann, der selber nicht aus Schlitz stammt, habe den Brillenkaiman über eine Zoohandlung vor etwa vier Jahren gekauft. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann das Tier in einem Terrarium gehalten.

Kurz bevor ein 10 Jahre alter Junge das Reptil in einem Graben bei Schlitz bei Spielen gefunden hatte, war das Krokodil eingegangen. Der Mann habe den Kadaver zum Fundort gebracht und ihn dort abgelegt. Die Echse wies bereits Tierfraß auf, ein Teil des Schwanzes fehlte.

Privat-Haltung verboten

Das Tier war zum Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz in Lauterbach gebracht worden. Von dort aus wurde eine Untersuchung im Hessischen Landeslabor in Gießen veranlasst worden. Trotzdem konnte die genaue Todesursache nicht festgestellt werden.

Gegen den 39-Jährigen erstattete die Polizei Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt. Reptilien dieser Art sind in Privat-Haushalten in Hessen verboten.