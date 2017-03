Am Edersee entbrannte zwischen einstigen Freunden ein heftiger Streit wegen eines Kronkorken-Gewinnspiels.

Urteil zum Kronkorken-Streit am Edersee

Fünf Freunde feiern am Edersee. Einer von ihnen findet einen Kronkorken, unter dem sich ein Hauptgewinn verbirgt: ein Auto. Der Finder behält es, die Freunde wollen einen Anteil. Zurecht, wie ein Gericht entschied.

Es sollte ein schönes Wochenende am Edersee werden. Doch der Ausflug einer fünfköpfigen Clique aus dem Sauerland endete im Rechtstreit. Jetzt erging das Urteil im so genannten Kronkorken-Fall: Ein beklagter Mann muss nach einer Entscheidung des Landgerichts Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) einen Teil des Geldes aus dem Verkauf des gewonnenen Autos an eine frühere Bekannte zahlen.

Die Kammer sprach der Frau knapp 4.300 Euro zu. Der Mann könne den überraschenden Gewinn nicht einfach für sich behalten, erklärte das Gericht am Donnerstag. Da die Freunde zuvor beschlossen hätten, die Ausgaben der Reise zu teilen, bei dem der Gewinn entstand, seien sie auch dessen Miteigentümer. Allerdings wird nur die Frau entschädigt, weil die anderen drei Beteiligten nicht geklagt hatten.

Ein Vergleich war gescheitert

Was war genau im Frühjahr 2015 passiert? Fünf Männer und Frauen hatten bei einem Wochenend-Ausflug am Edersee gemeinsam getrunken und die Kronkorken der Bierflaschen achtlos auf den Tisch liegen gelassen. Der Beklagte aus dem sauerländischen Schmallenberg fischte sich einen heraus und entdeckte darauf das Symbol für den Hauptpreis eines Gewinnspiels einer Brauerei. Er erhielt einen nagelneuen Audi A3.

Der Finder behielt den Wagen für sich, fuhr ihn auch eine Weile und verkaufte ihn dann. Das Gericht schlug zunächst vor, den Betrag für das für 17.500 Euro weiterverkaufte Auto einfach durch die Anzahl der Freunde zu teilen. Der Gewinner wollte zur Wiedergutmachung nur 1.000 Euro zahlen. Ein Vergleich zwischen den einstigen Freunden und heutigen Streithähnen scheiterte.

Jetzt entschied das Gericht - wie bereits in der letzten Verhandlung angedeutet – wenig überraschend für die Klägerin. In Schmallenberg ist die Kronkorken-Posse seit Monaten Dorfgespräch. Sie dürfte es nach dem Urteil bleiben. Zumal der unterlegene Autogewinner noch in Berufung gehen kann.

