Brücke zu niedrig? Lassen wir doch einfach die Luft aus den Lkw-Reifen, dann passt das schon. Soweit die Idee eines Lastwagenfahrers, der mit seinem Gefährt auf der A5 unterwegs war. Das Manöver ging allerdings ziemlich schief.

Buchstäblich in Luft aufgelöst hat sich der Plan eines Lastwagenfahrers am Frankfurter Nordwestkreuz. Weil sein Lkw am Mittwoch nicht unter einer vier Meter hohen Brücke durchpasste, ließ er kurzerhand Luft aus den Reifen, um das Fahrzeug abzusenken.

Mit dem Wiederaufpumpen hinter der Brücke klappte es dann aber nicht mehr so gut. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten die vier Felgen des schwer beladenen Lastwagens das Manöver mit wenig Luftdruck nicht überstanden und waren komplett hinüber. Zuerst hatte Radio FFH über den Vorfall berichtet.

Bis der Pannendienst vier neue Reifen inklusive Felgen montiert hatte, vergingen einige Stunden. Zwischenzeitlich musste die rechte Spur der Autobahn gesperrt werden. Genervte Autofahrer und acht Kilometer Stau waren die Folge dieser Luftnummer.