Da staunte selbst der Ladendetektiv: Ein Dieb hat in Frankfurt einen Großteil seiner Beute verschluckt - einen MP3-Player und ein Ladekabel. Eine weitere gestohlene Sache schluckte er aber nicht.

Ladendiebstähle meldet die Polizei täglich, doch diese Meldung ist dann doch kurios und veranlasste das Social-Media-Team der Frankfurter Polizei zu einer anschaulichen Foto-Montage.

Ein betrunkener Ladendieb war am Dienstag beim Diebstahl in einem Elektronik-Geschäft auf der Einkaufsmeile Zeil von einem Hausdetektiv erwischt worden. Der Detektiv nahm den 36 Jahre alten Tatverdächtigen mit in sein Büro, um dort die Strafanzeige aufzusetzen.

Nur gestohlenes Handy übrig

So weit, so normal. Doch nachdem der Detektiv dem Tatverdächtigen kurz den Rücken zugewandt hatte, war ein Teil des zuvor auf dem Schreibtisch deponierten Diebesgutes verschwunden: Der 36-Jährige gab an, MP3-Player und Ladekabel verschluckt zu haben. Das ebenfalls gestohlene Mobiltelefon war noch da.

Ungläubig durchsuchte der Detektiv sein Büro, fand aber weder MP3-Player noch USB-Kabel, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Nachfrage hessenschau.de berichtete. "Wir gehen davon aus, dass der mutmaßliche Dieb die Geräte tatsächlich verschluckt hat. Auch bei der polizeilichen Befragung blieb er bei seiner Behauptung."

Ob der sechs Zentimeter breite und vier Zentimeter lange MP3-Player auf natürlichem Wege wieder zu Vorschein kommt, oder ein medizinischer Eingriff nötig sein wird, konnte die Sprecherin nicht sagen. Über Beschwerden klagte der Tatverdächtige jedenfalls vorerst nicht. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.