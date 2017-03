In einem Geschäftsgebäude in der Wiesbadener Innenstadt ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Zwei Fußgängerinnen, die nach hilflosen Menschen suchen wollten, wurden verletzt. Der Sachschaden ist hoch.

Bei dem Brand eines Ladengeschäfts in der Wiesbadener Innenstadt sind am Sonntagabend zwei Passantinnen verletzt worden. Sie atmeten giftiges Rauchgas ein, als sie in dem Geschäft nach hilflosen Menschen suchten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 19 und 21 Jahre alten Frauen wurden in einer Klinik behandelt.

Das Feuer war laut Polizei in einem Geschäft für Dekoartikel im Erdgeschoss eines Geschäftshauses in der Rheinstraße ausgebrochen. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein, die mit einem Großaufgebot ausrückte. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stand das Geschäft schon vollständig in Flammen. Durch die starke Hitze zerbarst eine Schaufensterscheibe.

Die Brandursache steht laut Polizei noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Die Rheinstraße war an der Einsatzstelle für rund eine Stunde voll gesperrt.

