Streitobjekt: Das Landgestüt in Dillenburg. Bild © picture-alliance/dpa

Die Stadt Dillenburg kämpft weiter gegen die geplante Schließung des Landgestüts. Auch wenn das Land bereits mit Investoren über die Zukunft des Geländes redet: Die Stadt glaubt, den entscheidenden Trumpf selbst in der Hand zu halten.

"Ja, wir beschäftigen uns damit", sagte Ralph-Uwe Orth, Vorstandssprecher der Dillenburger Volksbank, im Gespräch mit hessenschau.de - und bestätigte damit einen Bericht von mittelhessen.de . Demnach denken die Volksbank Dill eG und der Wohn- und Bauverein Dill über einen gemeinsamen Kauf des Gestütsgeländes und die zukünftige Nutzung nach.

Dillenburg "überrascht" über Alleingang des Landes

Im Dillenburger Stadtbüro stößt der Vorstoß der potenziellen Investoren auf wenig Verständnis. "Wir waren sehr überrascht", sagte Sprecher Thomas Reichmann hessenschau.de. Besonders missfallen hat den Stadtoberen um Bürgermeister Michael Lotz (CDU), dass das Land Hessen aktiv auf Volksbank und Bauverein zugegangen ist - hinter dem Rücken der Stadt.

Ein Vorgang, den sowohl Volksbank als auch Land bestätigen. "Das Land hat uns vor vier Wochen kontaktiert und dann nach Wiesbaden eingeladen", so Volksbank-Sprecher Orth. Die Stadt habe davon nichts gewusst.

Land an "zügiger Klärung" interessiert

Besagtes Treffen fand am 28. Juni, also drei Tage vor Bekanntgabe der geplanten Schließung des Landesgestüts, auf Einladung von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) und Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) statt, wie beide Ministerien bestätigen. Einem gemeinsamen Statement zufolge seien Minister und Ministerin an einer "zügigen Klärung der weiteren Entwicklung dieser exponierten Liegenschaft" interessiert. Volksbank und Bauverein haben demnach offiziell ihr Kaufinteresse hinterlegt. Aber auch für weitere Interessenten sei das Land offen.

Und jetzt hofft Orth auf Mithilfe der Stadt, denn nur gemeinsam könne verhindert werden, dass andere Investoren aus dem In- und Ausland über das Gestütsgelände herfallen. Oder wie Orth es ausdrückt: "Wir müssen Flagge zeigen für die Stadt und die Bürger."

Stadt hält Trumpf in der Hand

Doch bei der Stadt will man von einem Verkauf derzeit nichts wissen, geschweige denn einen solchen unterstützend vorantreiben. Der Erhalt des Gestüts hat "oberste Priorität", sagte Reichmann. Die Stadt befürchtet finanzielle Einbußen durch das Ausbleiben von Touristen.



Und auch mit der Unterstützung der Einwohner können die potentiellen Investoren wohl zunächst nicht rechnen. Für sie ist das Gestüt so etwas wie das Herz ihrer Heimat. Mit Protesten und Petitionen versuchen die Dillenburger jedenfalls seit Tagen, die Schließung des Gestüts noch abzuwenden.

Auch am Dienstag protestierten Dillenburger Bürger gegen die Schließung des Landgestüts. Bild © Mike Marklove (hr)

Eigentlich könnte es dem Land Hessen und den Investoren herzlich egal sein, was die Stadt Dillenburg über einen Verkauf denkt. Denn Eigentümer des Geländes ist das Land. Dennoch hält die Stadt einen starken Trumpf in der Hand: "Wir haben die Planungshoheit", sagte Reichmann. Das heißt: Fast alles, was Investoren auf dem Gelände umsetzen wollen, bedarf der Genehmigung der Stadt.

Nicht zuletzt deswegen hat das Land nach eigenen Aussagen ein großes Interesse daran, dass Konzepte "in enger Abstimmung" mit der Stadt Dillenburg entwickelt werden.

Eine Stadthalle und sozialer Wohnungsbau

Dessen sind sich auch Volksbank und Bauverein bewusst. Deswegen betont man dort auch, dass man die Weiterführung des Gestütsbetriebs begrüßen würde. Für den Fall der Fälle - in diesem Fall die Schließung - wolle man aber einen "Plan B" in der Tasche haben, so Orth.

Und der könnte wie folgt aussehen: Denkbar wäre laut Volksbank, auf dem Reitgelände eine Stadthalle zu errichten und Teile des Grundstücks für sozialen Wohnungsbau zu nutzen. Die Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, wolle man im Sinne des Gemeinwesens nutzen. "Uns geht es darum, die Geschichte der Wilhelmstraße zu erhalten."

Wie die Geschichte um das Landgestüt in Dillenburg künftig weitergeht, ist noch offen. Gespräche zwischen Stadt und Investoren sind vorerst nicht geplant.