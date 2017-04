Eine Altenpflegerin spritzt einem todkranken Patienten die doppelte Dosis Morphin. Der Mann stirbt. Nun wurde die Pflegerin vom Landgericht Darmstadt verurteilt.

Die Pflegerin hatte im Mai 2016 dem Todkranken in einem Seniorenheim in Beerfelden (Odenwald) die doppelte Menge des Schmerzmittels Morphin gespritzt. In der gleichen Nacht starb der Mann. Die Richter am Landgericht Darmstadt werteten dies nun als Körperverletzung und verhängten eine Bewährungsstrafe von einem Jahr, wie ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag das am Mittwoch verkündete Urteil erläuterte.

Ursprünglich war die 43 Jahre alte Pflegerin wegen versuchten Totschlags angeklagt. Auch die Staatsanwaltschaft war davon aber abgerückt und hatte eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert. Das Gericht sah in der erhöhten Dosis letztlich einen Eingriff in den Körper ohne ärztliche Anweisung.

Mann war todkrank

Die Angeklagte hatte betont, mit der Erhöhung der Dosis habe sie das Leid des 84 Jahre alten Krebspatienten lindern wollen. Sie hatte seinerzeit Nachtwache. Ihr sei bei Dienstantritt klar geworden, dass der Mann im Laufe der Nacht sterben würde, sagte sie zum Auftakt des Verfahrens. Der Mann habe erklärt, er wolle sterben. Das bestätigte die behandelnde Ärztin.

Die Medizinerin sagte in dem Prozess auch, sie habe kurz vor der Todesnacht darauf hingewiesen, dass man dem Sterbenden im Notfall zusätzlich mehr Morphin verabreichen könnte - etwa wenn er vor Schmerzen schreien oder Schnappatmung einsetzen würde. "Es war klar, dass er die Nacht nicht überleben würde", angesichts des Leidens habe man mit dem Schmerzmittel großzügig umgehen können. Allerdings hatte die Pflegerin die doppelte Dosis im Dokumentationsbuch vertuscht.