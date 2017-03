Die 87-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Bild © Einsatzfotos.tv

Eine 87-jährige Frau ist beim Überqueren einer Landstraße in Schmitten von einem Auto erfasst worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 87-Jährige am Freitag gegen 12.45 Uhr die Landstraße 3025 in Schmitten-Niederreifenberg (Hochtaunus) zu Fuß überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Die 51 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Landstraße war am frühen Nachmittag noch gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro.

Sendung: hr-fernsehen, Maintower, 31.03.2017, 18:00 Uhr