Ein 61-Jähriger aus Griesheim bei Darmstadt muss für 13 Jahre ins Gefängnis. Er hatte zugegeben, seine Ex-Frau im vergangen Sommer mit mehreren Schüssen getötet zu haben. Die Tat hatte er angekündigt.

Bild © picture-alliance/dpa

Vier Schüsse hatte der 61-Jährige im Juni 2016 in Griesheim auf seine geschiedene Frau abgefeuert. Drei trafen das Opfer im Oberkörper, einer an der Hand. Die Frau verblutete. Vor dem Landgericht Darmstadt hatte der Mann die Tat gestanden, am Mittwoch wurde er zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter war von der Tötungsabsicht überzeugt: "Sie haben vier Schüsse abgegeben, auch noch auf die zu Boden fallende Frau. Wer so schießt, will töten."

Tat angekündigt

Der 61-Jährige habe einem anderen Mann vor der Tat erzählt, er wolle seine Ex-Frau erschießen und dann ruhig auf die Polizei warten. "Genauso ist es abgelaufen", sagte der Richter.

Beim Telefonat mit der Polizei nach den tödlichen Schüssen habe der Angeklagte dem Beamten auch noch gesagt: "Gell, so etwas haste noch nicht öfter gehört." Laut Staatsanwaltschaft hatte der Sportschütze die Tatwaffe legal besessen.

Streit um Geld

Das Motiv für den Mord waren wohl Geldstreitigkeiten. Seine ehemaligen Schwiegereltern hatten dem Mann Rückzahlungen erlassen. Nach deren Tod und der Trennung fordertete seine Ex-Frau diese als Erbin allerdings wieder ein. Obwohl er selbst Schulden gehabt habe und es seiner Ex-Frau finanziell deutlich besser gegangen sei, habe sie auf die Zahlungen bestanden.

Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre Haft wegen Mordes beantragt. Die Verteidigung wertete die Tat dagegen als Totschlag und hielt acht Jahre für ausreichend.

