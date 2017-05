Ein 52 Jahre alter Hartz-IV-Empfänger muss 13 Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Er hatte einen Mitarbeiter des Jobcenters in Dietzenbach mit Hammerschlägen auf den Kopf lebensgefährlich verletzt.

Für die Richter am Darmstädter Landgericht war am Ende des Prozesses klar: Es war versuchter Mord. Deshalb und zusätzlich wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilten sie am Dienstag einen 52 Jahre alten Mann aus Obertshausen (Kreis Offenbach) nach einer lebensgefährlichen Hammerattacke auf einen Jobcenter-Mitarbeiter zu einer Haftstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten.

Opfer ist heute ein Pflegefall

Der Mann hatte laut Urteil im September einem 64-Jährigen im Jobcenter in Dietzenbach (Kreis Offenbach) mehrere Hammerschläge auf den Kopf versetzt. Das Opfer kämpfte tagelang in einer Klinik mit dem Tod und ist nun ein Pflegefall.

Auslöser soll eine bevorstehende Kürzung der finanziellen Unterstützung gewesen sein. Jobcenter-Mitarbeiter waren ihrem Kollegen zu Hilfe geeilt und hatten den Täter festgehalten. Bei seiner Festnahme hatte der Mann erklärt, er könne sich sein Verhalten selbst nicht erklären.

Mit dem Strafmaß entsprach das Gericht exakt der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Nebenklage hatte sich für eine lebenslange Haft ausgesprochen. Die Verteidigung wertete den Angriff als versuchten Totschlag und plädierte auf eine Strafe unter zehn Jahren.

In diesem Gebäude sitzt das Job-Center in Dietzenbach Bild © hr

