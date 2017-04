Trockenheit lässt Trinkwasser in Hessen knapper werden

Grillwetter im Frühling ist nicht alles: Für die Natur ist es in Hessen schon lange viel zu trocken. Jetzt warnen Experten, weil die Trinkwasserreserven bedenklich schrumpfen.

Seit Monaten schon fällt zu wenig Regen in weiten Teilen Deutschlands - auch in Hessen. Inzwischen schlagen Fachleute Alarm. "Es geht Richtung Dürre", sagte Gerhard Brahmer vom Hessischen Landesamt für Naturschutz und Geologie am Dienstag.

Besonders betroffen sind Südhessen, das Rhein-Main-Gebiet einschließlich Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt sowie Orte im Taunus.

Bis zu 200 Liter pro Quadratmeter fehlen

Gemessen am Normalzustand hat sich im Laufe der Monate bei der Niederschlagsmenge je nach Region ein zum Teil enormes Minus von 100 bis 200 Litern pro Quadratmeter ergeben, erklärt Rainer Behrendt von der hr-Wetterredaktion: "Vor allem Nordhessen hat seit Frühjahr 2016 ein Defizit. Im Süden fällt seit dem Herbst zu wenig Regen."

Über Ostern seien zwar ein paar Niederschläge zu erwarten, sagt Behrendt. Doch selbst einige heftige Regengüsse würden die Situation kaum entspannen. "Um das Defizit in der Fläche wieder auszugleichen, sind inzwischen schon ein paar nasse Monate nötig."

Trinkwasserreserven gesunken

Momentan sprudeln die Trinkwasserquellen für rund 2,2 Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet nicht mehr so kräftig wie gewohnt. "Zum Teil haben wir nur 30 Prozent der Menge des langjährigen Mittels", sagt Hubert Schreiber vom Versorger Hessenwasser, der Quellen in Odenwald, Taunus und Spessart anzapft. Im Spessart sei der Rückgang besonders auffällig.

Die fehlende Menge gleichen die Versorger mit Wasser aus dem hessischen Ried sowie aus dem Rhein und dem Main aus. Rhein-Wasser wird im südhessischen Biebesheim aufbereitet. Über den Frankfurter Stadtwald wird aufbereitetes Mainwasser ins Trinkwassersystem eingeleitet.

Versorger in Nord- und Mittelhessen sehen derzeit keine Wasserknappheit auf sich zukommen. Sie schöpften aus zum Teil 200 Meter tief gelegenen Brunnen, teilten Kasselwasser und der Zweckverband mittelhessischer Wasserwerke unisono mit.

BUND ruft zu Wassersparen auf

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) rief am Dienstag angesichts der Lage zum Wassersparen auf. Außerdem sprach er sich dafür aus, Trinkwasser verstärkt aus Flüssen zu gewinnen, um Grundwasser zu schonen. Dazu böten sich Main und Rhein an.