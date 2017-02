Unbekannte haben in Langenselbold einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Der Knall riss zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf. Allein der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Gegen 2.45 Uhr am Samstagmorgen habe es auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum an der Ringstraße in Langenselbold (Main-Kinzig) einen lauten Knall gegeben, berichtete die Polizei. Mehrere Anwohner seien davon aufgewacht. Zeugen sahen einen Mann, der eilig Geldscheine aufsammelte. Kurz darauf sei ein kleiner, dunkler Wagen ohne Licht davongebraust.

Mauerwerk hielt nicht stand

Wie sich herausstellte, war ein Geldautomat der Sparkasse in die Luft gesprengt worden. Der Automat habe sich in einem separaten, gemauerten Häuschen auf dem Parkplatz befunden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude und der Automat seien stark beschädigt worden. Allein der Sachschaden werde auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Höhe der Beute indes ist unklar. Auch, ob und wie viele weitere Täter an dem Raub beteiligt waren, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das Fluchtfahrzeug oder die Täter geben können.

Sachschaden meist viel höher als Beute

In den vergangenen Wochen kam es in Hessen häufiger zu Automatensprengungen. Erst vor wenigen Tagen war im mittelhessischen Pohlheim ein Geldautomat gesprengt worden. Dabei war ein Schaden von 100.000 Euro entstanden.

Ende Januar hatte es einen Geldautomaten in Mörfelden-Walldorf (Darmstadt-Dieburg) erwischt. Auch hier fiel der Sachschaden sechsstellig aus. Die Beute von 10.000 Euro war im Gegensatz dazu relativ gering. Im Dezember 2016 schlugen Automatensprenger in Bruchköbel und in Bürstadt zu.