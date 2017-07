Über zehn Kilometer staut sich der Verkehr auf der A3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und Frankfurt Süd. Ein Baukran liegt quer auf der Fahrbahn, nur ein Fahrstreifen ist frei.

Nach Angaben der Polizei kippte auf der A3 am Dienstag zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt Süd in Fahrtrichtung Frankfurt ein Lkw-Anhänger mit einem Baukran an Bord um. Die Polizei vermutet, dass der Lkw wegen der nassen Fahrbahn ins Schlingern kam und der Anhänger dadurch umkippte.

Andere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt, verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt. In der Folge bildete sich schnell ein über zehn Kilometer langer Rückstau. Die Polizei empfiehlt, am Offenbacher Kreuz auf die A661 Richtung Norden bis zum Bad Homburger Kreuz zu fahren und dann die A5 Richtung Darmstadt zum Frankfurter Kreuz zu nehmen. Der Zeitverlust durch diesen Unfall beträgt gut eine Stunde.

Sendung: hr1, 25.07.2017, 15.00 Uhr