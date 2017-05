Sprung in den Sommer: Am Wochenende ist bestes Badewetter in Hessen

Sprung in den Sommer: Am Wochenende ist bestes Badewetter in Hessen Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Sie haben am Brückentag frei? Glück gehabt! Rechtzeitig zum langen Wochenende bringt Hoch "Walrita" bestes Wetter zum Baden, Grillen, Ausflug-Machen.

Wichtige Utensilien für die kommenden Tage sind: Sonnencreme, Flip Flops, Wasser und Grillgut. "Es wird von Tag zu Tag wärmer und freundlicher", sagt hr-Wetterexperte Tim Staeger am Mittwoch.

An Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, herrscht frühlingshaftes Wetter für Vatertagsausflüge: Sonne und Wolken wechseln sich ab, die Höchstwerte liegen bei 24 Grad in Hessen. Regen ist kaum zu erwarten. Von da an geht es mit den Temperaturen nur noch bergauf in Richtung Sommerwetter: bis zu 26 Grad am Freitag, 28 Grad am Samstag, vermutlich 30 Grad am Sonntag und sogar mehr als 30 Grad am Montag.

Sonne satt beim Pokalfinale

Die hochsommerlichen Temperaturen haben die Hessen Hoch "Walrita" zu verdanken, das von Westen nach Deutschland zieht. Am Freitag, dem Brückentag, verdecken hin und wieder noch Wolken die Sonne, am Samstag wartet auf Schwimmbad-oder Seebesucher dann durchgehend strahlender Sonnenschein. "Am Samstag gibt es Sonne von früh bis spät, das wird der beste Tag", sagt Staeger.

Das gilt übrigens auch für Berlin - Eintracht-Fans werden das Pokalfinale der Frankfurter gegen Dortmund dort bei rund 27 Grad verfolgen. Die Daheimgebliebenen können das Spiel beim Public Viewing in der Frankfurter Commerzbank-Arena schauen.

Weitere Informationen Badeseen in Hessen Welche Badeseen geöffnet haben, kann man hier nachschauen . Ende der weiteren Informationen

Am Sonntag werden laut hr-Wetterredaktion bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad voraussichtlich erste Gewitter aufziehen. "Da könnte es richtig schwül werden", meint Staeger.

Am Montag klettern die Temperaturen dann noch weiter in die Höhe. Für diejenigen, die Hitze und Schwüle nicht gut vertragen, könnte das unangenehm werden. Das Hochdruckgebiet "Walrita" wird in der kommenden Woche aber weiterziehen, in Richtung Osten. Ob ein neues Hoch folgt, ist bislang noch schwer vorauszusagen.

