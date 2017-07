Der Lkw blockierte in südlicher Richtung zwei Fahrstreifen der A7.

Der Lkw blockierte in südlicher Richtung zwei Fahrstreifen der A7. Bild © Feuerwehr Kassel

Lastwagen kippte auf A7 bei Kassel in Leitplanke

Auf der A7 ist am Freitagmittag in der Nähe von Kassel ein Lastwagen umgekippt. Die Autobahn wurde in beide Richtungen gesperrt.

Der Lastwagen war am Freitagmittag auf der A7 umgekippt und hatte den Verkehr zeitweise zum Erliegen gebracht. Das Fahrzeug verunglückte in südlicher Fahrtrichtung zwischen dem Dreieck Kassel-Süd und der Anschlussstelle Guxhagen (Schwalm-Eder).

Der 62 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Laut Feuerwehr konnten hilfsbereite Motorradfahrer den 62 Jahre alten Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus befreien. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer einem Stauende ausweichen wollen und war dabei ins Schleudern geraten. Er kiptte auf die Seite und schob die Mittelleitplanke auf die Gegenspur. Hier kollidierte ein Wohnmobil mit der Leitplanke. Die Insassen, eine Familie aus Dänemark, blieben unverletzt.

Die Bergungsarbeiten sollten nach Angaben der Polizei am späten Freitagabend gegen Mitternacht abgeschlossen sein. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 150.000 Euro.

Lkw am Frankfurter Westkreuz umgekippt

Bereits am Freitagmorgen war am Frankfurter Westkreuz ein Lastwagen auf der Autobahn umgekippt. Der Fahrer verlor auf der Abfahrt von der A5 auf die A648 in Richtung Eschborn die Kontrolle über sein Fahrzeug. 20 Paletten Obst und Gemüse verteilten sich auf der Fahrbahn. Auch hier musste die Autobahn gesperrt werden.