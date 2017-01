Sie bestritt die Tat bis zuletzt, doch die Beweislast war für das Landgericht Limburg erdrückend: Eine 56-Jährige muss lebenslang ins Gefängnis, weil sie eine Verwandte getötet hat. Es ging um Geld.

Die 56 Jahre alte Angeklagte ist im Limburger Prozess um den Mord an einer Verwandten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Limburg sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass die Frau das 85 Jahre alte Opfer im April 2016 in Elz (Kreis Limburg-Weilburg) aus Habgier getötet und Geld gestohlen hat.

Die Angeklagte hatte die Tat in dem Indizienprozess bis zuletzt bestritten. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Haft gefordert, der Verteidiger der 56-Jährigen hatte sich für einen Freispruch wegen mangelnder Beweise ausgesprochen.

Die Verurteilte habe planvoll und aus Habgier gehandelt, erklärte der Vorsitzende Richter Andreas Janisch. Der Anwalt der 56-Jährigen kündigte an, gegen das Urteil Revision einzulegen. Die Angeklagte hatte während des gesamten Verfahrens die Tat bestritten. Allerdings sei die Beweislast erdrückend, sagte Janisch.

Die Angeklagte stand unter großem Druck

Die Frau hatte zum Tatzeitpunkt Schulden in Höhe von 33.000 Euro angehäuft, von denen sie 22.500 Anfang April begleichen sollte. Rund 4.000 Euro von dieser Summe schuldete sie der Getöteten. Sie habe unter enormen "Rückzahlungsdruck" gestanden und gewusst, dass sie das Geld nicht würde aufbringen können, erklärte der Richter weiter. Zudem fürchtete sie einen "Ehrverlust", weshalb sie die Schuldner stets gebeten habe, ihrer Familie nichts von den finanziellen Schwierigkeiten zu erzählen.

Nach Überzeugung des Gerichts fuhr die Frau am Tattag zu ihrer Verwandten, tötete sie und stahl weitere 2.900 Euro, da sie wusste, dass die alte Frau Bargeld in ihrem Haus aufbewahrte. Anschließend versuchte sie, das gestohlene Geld in mehreren Geschäften zu wechseln, um die Tat zu verschleiern.

Mit großer Brutalität gegen die Seniorin

Als weiteres Indiz für die Tat führte das Gericht ein DNA-Gutachten vom Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden an. Danach hatten Ermittler Hautpartikel der Täterin am Oberarm des Opfers und Spuren der 85-Jährigen unter den Fingernägeln der Täterin gefunden, die dem BKA-Experten zufolge auf einen "intensiven Täter-Opfer-Kontakt" deuteten.

Das Gericht hält es für erwiesen, dass die 56-Jährige mit großer Brutalität gegen ihr Opfer vorging. Dieses hatte mehrere Rippenbrüche sowie den Bruch von Kehlkopf und Zungenbein und mehrere Hämatome erlitten. Die Tat sei geplant und bewusst ausgeführt worden, sagte Richter Janisch. Die Täterin sei uneingeschränkt schuldfähig.