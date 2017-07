Das Haus in Alsfeld brannte lichterloh.

Das Haus in Alsfeld brannte lichterloh. Bild © Philipp Weitzel

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Alsfeld im Vogelsberg ist die Leiche des 80-jährigen Hausbesitzers geborgen worden. Er hatte das Feuer am Freitag selbst gelegt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Freitagvormittag brannte das Haus im Alsfelder Ortsteil Eudorf (Vogelsberg) bereits lichterloh. Meterhohe Flammen bahnten sich ihren Weg vom Keller bis zum Dachgeschoss, auch ein vor dem Gebäude abgestelltes Auto hatte Feuer gefangen. Über 100 Feuerwehrleute brauchten bis zum frühen Nachmittag, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Bei den Löscharbeiten wurde am Nachmittag dann die Leiche des Hausbesitzers entdeckt.

Feuer selbst gelegt

Der Mann habe das Feuer an zwei Stellen im Haus selbst gelegt und sich dann das Leben genommen, sagte ein Polizeisprecher in Fulda am Samstag. Er sei nicht durch die Flammen gestorben. Weitere Angaben zur Todesursache machte die Polizei nicht. Wie mehrere Nachbarn dem hr übereinstimmend berichteten, hatten sie von dem 80-Jährigen Abschiedsbriefe erhalten.

Anwohner hören Explosion und erhalten Abschiedsbriefe

Das Wohnhaus war bei dem Brand so stark zerstört worden, dass es nach den Löscharbeiten einsturzgefährdet ist. Es müsse abgerissen werden, erklärte der Sprecher. Der Besitzer habe allein in dem Haus gewohnt. Im Haus gelagerte Waffen und Munition hätten die Bergungsarbeiten erschwert. "Es existiert ein Waffenschein", so die Polizei.