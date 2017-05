Wohin mit den gefährlichen Chemikalien? Mitarbeiter einer Klinik im nordhessischen Bad Emstal entschieden sich für die Kanalisation. Sie fanden einen milden Richter.

Drei Mitarbeiter einer Klinik in Bad Emstal haben 2015 umweltschädliche Desinfektionsmittel-Reste über die Kanalisation entsorgt - ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Vor Gericht räumten die Angeklagten ihre Schuld ein und bezeichneteten ihr Handeln als Augenblicksversagen. Sie verpflichteten sich in der Verhandlung am Donnerstag dazu, 4.200 Euro an eine Umweltschutzorganisation zu überweisen.

Im Gegenzug wurde das Strafverfahren vor dem Amtsgericht Kassel eingestellt. Entscheidend für diesen Ausgang war laut Gericht, dass die drohende Umweltkatastrophe verhindert werden konnte.

Kläranlage musste saniert werden

Mitarbeiter einer Kläranlage bemerkten damals die Gefahr und sorgten dafür, dass die gefährlichen Chemikalien aufgestaut wurden. Im Anschluss daran mussten die ätzenden Desinfektionsmittel von einer Spezialfirma abgepumpt und die Kläranlage saniert werden.

Der Sachschaden von mehreren hundertausend Euro wurde größtenteils von Versicherungen übernommen. Nach Angaben der Gemeinde Bad Emstal (Kassel) wäre eine ordnungsgemäße Entsorgung allerdings auch kostenfrei möglich gewesen.