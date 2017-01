Die gefährlichen Bakterien wurden bislang nur in der Sorte "Tomate-Basilikum" gefunden.

Die gefährlichen Bakterien wurden bislang nur in der Sorte "Tomate-Basilikum" gefunden. Bild © Polizei

Die Supermarktkette Lidl ruft Brotaufstriche der Marke "Meine Käserei" zurück. In den Produkten wurden Bakterien gefunden. Es drohen schwere Magen-Darm-Erkrankungen.

Das Produkt "Meine Käserei Brotaufstrich" in den Geschmacksrichtungen Ananas-Pfirsich, Schnittlauch und Tomate-Basilikum, jeweils in der 175-Gramm-Packung, sollte nicht verzehrt und stattdessen zurückgebracht werden. Das teilte Lidl am Samstag mit.

Das Haltbarkeitsdatum spiele dabei keine Rolle. Auch ein Kassenzettel werde nicht benötigt, um die Produkte zurückzugeben. Lidl wird den Kaufpreis nach eigenen Angaben erstatten.

Es drohen schwere Magen-Darm-Erkrankungen

In einer Probe sei das Bakterium Listeria monocytogenes nachgewiesen worden, das schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen könne. Hergestellt wurde der Brotaufstrich von dem niederländischen Unternehmen Smaak & Co. Andere Lidl-Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Verkauft wurden die Brotaufstriche bei Lidl in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.