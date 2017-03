Noch bis Sonntag wird auch in Hessen gezielt Jagd auf Diebesbanden gemacht. Dass die länderübergreifende Aktion vorab angekündigt wurde, wirft die Frage auf: Werden Einbrecher dadurch nicht gewarnt? Das hessische LKA sieht darin kein Problem.

Seit Donnerstag macht Hessen im Verbund mit anderen Bundesländern verstärkt Jagd auf Einbrecherbanden. Dass die Aktion vorab angekündigt wurde, sorgt auch auf der Facebook-Seite von hessenschau.de für kontroverse Diskussionen. Einige User unterstellen der Polizei, dass sie mit ihrer Veröffentlichung ihrer Einbrecher-Jagd Diebesbanden warnt.

hessenschau.de-User kritisieren die Vorab-Veröffentlichung der Polizei Bild © hr

Das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden sieht dadurch den Erfolg der insgesamt viertägigen Fahndung nicht gefährdet. "Wir gehen davon aus, dass es organisierte Banden nicht abschrecken wird", sagte LKA-Sprecher Max Weiß am Donnerstag hessenschau.de. Man habe die Entscheidung, vorab über die Aktion zu berichten, unter Abwägung aller Möglichkeiten getroffen: "Im Endeffekt wird es die Maßnahme nicht schädigen."

"Stehen ja nicht mit einem Infomobil am Supermarkt"

Dass der eine oder andere Dieb in den nächsten Tagen sein verbrecherisches Handwerk zumindest ruhen lässt, will das LKA nicht ausschließen. "Auf manche Täter hat es durchaus abschreckende Wirkung. Aber wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass wir Täter an der Ausführung von Taten hindern", so Weiß. Als PR-Maßnahme sieht das LKA die Aktion nicht. "Wir stehen ja nicht mit einem Infomobil auf einem Supermarkt-Parkplatz", sagte Weiß und verwies auf 800 Beamte, die in Hessen im Einsatz seien.

Das LKA hofft vielmehr, Einbrecherbanden bei der konzertierten Jagd aus dem Verkehr zu ziehen. "Wir hoffen auf entsprechende Fahndungserfolge", betonte Weiß. Gerade auf osteuropäische Diebesbanden haben es die Polizisten in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abgesehen. Die vier Bundesländer hatten im Sommer vergangenen Jahres eine Kooperation in punkto gemeinsame Einbrecherjagd beschlossen.

Pluspunkte bei Bevölkerung sammeln

Freilich möchte die Polizei mit der Aktion auch Pluspunkte in der Bevölkerung sammeln. Schließlich hat sich Deutschland zum Einbruchs-Paradies entwickelt: 2015 wurden bundesweit fast 170.000 Einbrüche registriert. 2008 waren es "nur" knapp 110.000 Fälle. Ein Lichtblick immerhin: In Hessen ging im vergangenen Jahr die Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich zurück.

"Es ist wichtig für die Bürger zu wissen, dass die Polizei an diesem Problem arbeitet und Maßnahmen ergreift", sagte LKA-Sprecher Weiß. Ob die aktuelle Aktion von Erfolg gekrönt sein wird, darüber will man in einer Bilanz am Montag berichten.

Sendung: hr-iNFO, 9.3.2017, 9.20 Uhr