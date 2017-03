Auf der A3 ist am Mittwoch ein Lastwagen nach einem Reifenplatzer ausgebrannt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Verkehrsbehinderungen auf der A3: Zwischen den Anschlussstellen Diez (Rheinland-Pfalz) und Limburg geriet am Mittwoch ein Lastwagen in Brand. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Richtung Frankfurt zunächst gesperrt, später wurden zwei Fahrstreifen wieder freigegeben.

Nach Angaben der Polizei platzte gegen 8.20 Uhr ein Reifen des Sattelzugs und fing Feuer. Der Lkw-Fahrer habe das bemerkt, sofort auf dem Standstreifen angehalten und den Auflieger abgekoppelt. Dieser sei daraufhin komplett in Brand geraten. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, dennoch habe der Fahrer eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Gegen 11 Uhr war der rechte Fahrstreifen noch gesperrt. Ein Abschleppdienst sollte den ausgebrannten Lastwagen bergen.