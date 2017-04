Ein elf Jahre altes Mädchen ist in Hofheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Lastzug erfasste das Kind, als es mit seinem Roller eine Straße überqueren wollte.

Zu dem Unfall kam es am Montagmittag in Hofheim. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer an einer Ampel bei Grün rechts ab und übersah dabei das Kind, das mit seinem Tretroller außerhalb des Fußgängerüberwegs die Straße querte.

Die 11-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Ermittlung des genauen Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger herangezogen.

Kinder im Straßenverkehr gefährdet

In der vergangenen Woche hatten in Frankfurt rund 2.500 Schüler, Eltern und Lehrer mit einer Menschenkette für mehr Verkehrssicherheit und sichere Schulwege demonstriert.

