Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der A643 in Wiesbaden

Bei Wiesbaden ist ein Lkw auf ein Stauende geprallt und hat drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Mindestens sechs Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A643 in Richtung Wiesbadener Innenstadt. Laut Polizei fuhr gegen 7.30 Uhr ein Lastwagen auf mehrere Fahrzeuge auf, die am Ende eines Staus standen. Der Lkw schob drei Pkw aufeinander.

Mindestens vier Personen verletzt

Die Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt, mindestens sechs Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Die Feuerwehr befreite einen Insassen aus einem der Fahrzeuge. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben aber nicht.

Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Vier Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Die Autobahn wurde in Richtung Innenstadt für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden. Es kam zu Staus und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mittlerweile rollt der Verkehr wieder. Warum der Lkw-Fahrer auf das Stauende auffuhr, ist derzeit noch unklar.

Sendung: hr-iNFO, 18.7.2017, 11 Uhr