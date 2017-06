Lkw rast in Stauende

Ein Lkw ist auf der A6 in ein Stauende gerast und hat acht Autos ineinander geschoben. Zwei Frauen starben, sechs Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Autobahn ist derzeit gesperrt.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 17.15 Uhr nahe der Landesgrenze zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen. Demnach fuhr ein Lkw mit Wucht auf einen Stau auf und schob acht weitere Autos zusammen

Nach Angaben eines Sprechers starben dabei zwei Frauen. Sechs Personen wurden dem Bericht zufolge verletzt, vier von ihnen schwer. Zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.

Vollsperrung Richtung Westen

Zwei Menschen starben bei dem Unfall Bild © picture-alliance/dpa

Die A6 wurde in Richtung Saarbrücken komplett gesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte und ein Hubschrauber waren im Einsatz. "Es sieht aus wie im Krieg", zitierte der Sprecher einen Beamten, der vor Ort war.

In Richtung Saarbrücken staute sich der Verkehr zeitweise auf rund zehn Kilometern. Die Sperrung sollte bis in den späten Abend andauern. Auch in der Gegenrichtung war die Autobahn wegen eines Auffahrunfalls kurzzeitig gesperrt.

