Auf der A4 bei Wildeck ist ein Auto bei einem missglückten Überholmanöver unter einen Lkw gerast. Der Wagen wurde rund 100 Meter mitgeschleift, die beiden Insassen - Vater und Sohn - schwer verletzt.

Ein 32 Jahre alte Mann war am Samstagabend mit seinem 58 Jahre alten Vater auf der A4 in Richtung Bad Hersfeld unterwegs. Wie ein Polizei-Sprecher am Sonntag hessenschau.de bestätigte, wollte der Sohn gegen 20.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Hönebach (Hersfeld-Rotenburg) von der rechten auf die linke Spur wechseln, um einen Lkw zu überholen.

Dabei übersah er vermutlich ein Fahrzeug und lenkte wieder nach rechts - offenbar ohne zu bremsen. Das Auto krachte nahezu ungebremst unter den Lkw und wurde nach Polizeiangaben rund 100 Meter mitgeschleift.

Vater und Sohn wurden in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A4 war etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 01.04.2017, 23.00 Uhr