Nach einem Unfall ist ein Lastwagen nördlich von Marburg von einer Brücke gestürzt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, der Sachschaden ist enorm.

Ein Lkw ist am Samstag nördlich von Marburg auf einer Brücke mit einem Auto zusammengestoßen und anschließend die Böschung hinuntergestürzt. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stießen die beiden Fahrzeuge gegen 12.25 Uhr auf der B3 bei der Anschlussstelle Cölbe-Bürgeln frontal zusammen.

Brückengeländer durchbrochen

Durch den Unfall überquerte der mit Steinerde beladene Kipplaster die Gegenfahrbahn, krachte durch Brückengeländer und Leitplanke und stürzte die Böschung hinunter auf die unter der Brücke verlaufende B62. Fahrzeug und Anhänger kippten um.

Auch auf der Brücke bot sich ein Bild der Verwüstung. Bild © Polizei Mittelhessen

Der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt und musste noch am Ort reaniminert werden. Seit dem frühen Abend ist er aber nicht mehr in Lebensgefahr. Auch der Autofahrer, ein 63 Jahre alter Marburger, wurde schwer verletzt, war aber noch ansprechbar. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, mit den Schäden an der Brücke dürfte der Gesamtschaden bei über 100.000 Euro liegen.

Wie es zum Unfall kam, ermittelt die Staatsanwaltschaft Marburg jetzt. Wegen der Aufräumarbeiten waren B3 und B62 bis in die Abendstunden gesperrt.