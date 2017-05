Ein Traum für Trinker: An einer Autobahnausfahrt in Mittelhessen hat ein Sattelschlepper seine Ladung verloren - es handelt sich um etliche Kisten Bier.

Wer Durst oder mit dem Tag nichts mehr vor hatte, wäre am Dienstagmittag bei Münzenberg (Wetterau) genau richtig gewesen: Rund 2.500 Getränkekisten hat der Sattelschlepper einer Spedition aus dem Saalekreis dort an der Ausfahrt der A45 verloren. Die Polizei teilte mit, dass er gegen 10.10 Uhr aus Richtung Dortmund kam und abfahren wollte. In der Kurve der Abfahrt brachen die Kisten aus dem Auflieger aus und verteilten sich auf auf dem Grünstreifen und auf der Fahrbahn.

Es handelte sich ausschließlich um Krombacher-Bierkisten, teils mit vollen und teils mit leeren Flaschen. Die Aufräumarbeiten sollten bis in den frühen Nachmittag andauern.

Der Lkw musste abgeschleppt werden. Warum der Sattelzug die Bierkisten verlor, ist noch unklar.