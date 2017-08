Von jetzt auf gleich zum Multi-Millionär: Dieser Traum ist für einen Hessen aus dem Schwalm-Eder-Kreis nun wahr geworden. Der Mann knackte den mit 14,8 Millionen Euro gefüllten Lotto-Jackpot.

Er ist Mitte 30 und hat schon finanziell für sein Leben ausgesorgt: Ein Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis gewann am Mittwochabend den Lotto-Jackpot. Nur er tippte auf die sieben richtigen Zahlen in dem deutschlandweiten Gewinnspiel. Die Zahlen 21, 22, 23, 34, 36 und 49 sowie die Superzahl 5 machten ihn schlagartig um rund 14,8 Millionen Euro reicher, wie Lotto Hessen am Donnerstag mitteilte.

Er ist zugleich der sechste Lotto-Millionär des Jahres in Hessen. Den Rekord des höchsten hessischen Gewinns 2017 hält bislang ein Eurojackpot-Gewinner aus dem Kreis Groß-Gerau, der im Januar genau 18 Millionen Euro gewonnen hatte.

Noch zwei weitere Millionengewinner

Neben dem Nordhessen wurden auch zwei weitere Lotto-Spieler zum Millionär: Ein Niedersachse tippte ebenfalls auf die sechs richtigen Lottozahlen, allerdings ohne die passende Superzahl. Er gewann rund 3,6 Millionen Euro. Und noch ein Mann aus Thüringen strich am Mittwochabend bei der Ziehung im Spiel 77 4,3 Millionen Euro ein.

Sendung: hr-iNFO, 03.08.2017, 11.00 Uhr