Für zwei Hessen hat das Jahr 2016 mit einem dicken Geldsegen aufgehört. Die noch unbekannten Glückspilze holten sich bei Eurojackpot und Glücksspirale jeweils mehr als zwei Millionen Euro.

Geballter Millionensegen zum Ende des Jahres 2016: Zwei Hessen haben sich kurz vor dem Jahreswechsel noch zu mehrfachen Millionären getippt. Beide sind noch unbekannt, da sie anonym, also ohne Kundenkarte getippt hatten, teilte Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mit.

Einer der Gewinner hatte im Main-Kinzig-Kreis seinen Tipp für die europäische Lotterie Eurojackpot abgegeben und bei der Ziehung am vergangenen Freitag im finnischen Helsinki 2.656.767 Euro in der Gewinnklasse 2 gewonnen. Er teilte sich den auf gut 13 Millionen Euro angewachsenen Jackpot mit je einem Gewinner aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Tschechien.

90-Millionen-Eurojackpot noch immer nicht geknackt

Dem hessischen Tipper fehlte lediglich die zweite richtige Eurozahl 9 zum Gewinn des 90 Millionen schweren Eurojackpots. Der blieb unangetastet und wartet am kommenden Freitag erneut darauf, geknackt zu werden.

Nur einen Tag später glückte einem Spieler im Odenwaldkreis bei der Samstagsziehung an Silvester der Volltreffer bei der Glücksspirale. Mit seiner richtigen, siebenstelligen Losnummer 4326855 gewann er 2,01 Millionen Euro. Die Lotto-Bilanz 2016 verzeichnet somit sieben Lotto-Millionäre in Hessen. Im März hatte ein Hesse sechs Millionen erspielt, über die Rekordsumme von 84,8 Millionen Euro durfte sich im Juli ein Nordhesse freuen.

Zwei weitere Hessen mit sechsstelligen Gewinnsummen

Eurojackpot und die Glücksspirale bescherten zum Jahresausklang 2016 noch zwei weiteren Hessen jeweils einen sechsstelligen Gewinn: 215.163,30 Euro in der Gewinnklasse 3 gingen am Freitag beim Eurojackpot an einen noch unbekannten Tipper, der seinen Spielschein im Kreis Offenbach abgegeben hatte. 100.000 Euro gab es für einen 70 Jahre alten Internettipper aus dem Kreis Gießen in der zweithöchsten Gewinnklasse bei der Glücksspirale.