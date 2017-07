Eine Lufthansa-Maschine aus Frankfurt ist kurz vor der Landung im irakischen Erbil umgekehrt. Grund war die Hitze am Zielort - die mehr als 45 Grad waren für den A320 zu viel.

Der Flug LH 696 mit 118 Passagieren an Bord war am Dienstag um 10.41 Uhr vom Frankfurter Flughafen gestartet. Ziel war die Stadt Erbil im Irak. Kurz bevor das Flugzeug dort ankam, herrschte im Irak große Hitze. Eine Lufthansa-Sprecherin sprach von konstant über 45 Grad.

Auftanken in Ankara

Nach den Sicherheitsrichtlinien der Airline ist der Airbus A320 aber nur bis 44 Grad zugelassen. "Das hat mit der Flugzeugstruktur zu tun", sagte die Sprecherin. Für jeden Flugzeugtyp gebe es eigene interne Bestimmungen.

Der Pilot entschied sich zur Umkehr. Um direkt bis nach Frankfurt zurückzufliegen, hatte der Flieger allerdings nicht mehr genügend Sprit an Bord. Zum Auftanken musste die Maschine deshalb im türkischen Ankara zwischenlanden.

"So etwas kommt eher selten vor"

Von dort ging es nach etwa zweistündigem Aufenthalt nach Frankfurt zurück. Die Reisenden sollten am Mittwoch mit einem Kooperationspartner der Lufthansa nach Erbil geflogen werden. Fälle wie dieser sind der Sprecherin zufolge nicht alltäglich. "Das kommt schon eher selten vor."

Das bestätigte auch auch Markus Wahl von der Pilotenvereinigung Cockpit. Die Entscheidung zur Umkehr hält er für richtig. Zumal bei hohen Temperaturen die Luft dünner werde. Die Triebwerke könnten dann nicht mehr die volle Leistung bringen. Zudem bestünden tragende Teile moderner Flugzeuge immer häufiger aus Kunststoff.

Klimwandel beeinträchtigt Luftverkehr

Laut einer Studie der New Yorker Columbia Universtity könnte der Klimawandel weitreichende Folgen für den Flugverkehr haben. Die im Fachjournal "Climate Change" veröffentlichte Untersuchung geht davon aus, dass die Höchsttemperaturen an Flughäfen bis zum Jahr 2080 um vier bis acht Grad Celsius steigen werden, wenn sich am Treibhausgas-Ausstoß nichts ändert.

Bis zu 30 Prozent der Flüge, so die Studie, müssten wegen der dünneren Luft dann stehenbleiben. Oder es werden Passagiere oder Gepäck abgeladen, um das Gewicht zu reduzieren. Dadurch entstünden "nicht unbedeutende Kosten".

Hitzewelle dauert an

Für Samstag, wenn der nächste LH-Flug von Frankfurt nach Erbil ansteht, sagen Wetter-Portale erneut Temperaturen von bis zu 48 Grad in der Stadt voraus. Bei der Lufthansa will man kurzfristig entscheiden, ob dann geflogen werden kann oder nicht.